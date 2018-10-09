Фёдор Емельяненко признался, что не смотрел бой Нурмагомедов — Макгрегор

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко признался, что не смотрел бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«Я не смотрел турнир UFC 229. Слышал о случившемся», — цитирует Емельяненко MMA Hour.

Он также сказал, что не знает реакции на инцидент, возникший после боя за титул чемпиона UFC в лёгком весе. После победы Нурмагомедов перелез через ограждение и устроил массовую драку, которая также имела своё продолжение и внутри октагона, где представители команды российского бойца атаковали Макгрегора.

«Я в США с четверга, поэтому не знаю, что говорят о бое Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора в России. Я не могу ничего сказать по поводу того, влияет ли поведение Хабиба на мнение людей в России», — заявил Емельяненко.