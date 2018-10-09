Фёдор Емельяненко признался, что не смотрел бой Нурмагомедов — Макгрегор
«Я не смотрел турнир UFC 229. Слышал о случившемся», — цитирует Емельяненко MMA Hour.
Он также сказал, что не знает реакции на инцидент, возникший после боя за титул чемпиона UFC в лёгком весе. После победы Нурмагомедов перелез через ограждение и устроил массовую драку, которая также имела своё продолжение и внутри октагона, где представители команды российского бойца атаковали Макгрегора.
«Я в США с четверга, поэтому не знаю, что говорят о бое Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора в России. Я не могу ничего сказать по поводу того, влияет ли поведение Хабиба на мнение людей в России», — заявил Емельяненко.