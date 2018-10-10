В Общероссийском профсоюзе футболистов рассказали, как отреагировали на инцидент с Кокориным и Мамаевым

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Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов прокомментировал инцидент с участием форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
В Общероссийском профсоюзе футболистов рассказали, как отреагировали на инцидент с Кокориным и Мамаевым
  • РИА Новости

«Любой профессиональный футболист может обратиться в профсоюз и получить юридическую и иную консультацию. Но это не значит, что мы поддерживаем людей, которые так себя ведут. Мы не одобряем ни расизма, ни драк, ни пьяных выходок», — цитирует Зотова «Чемпионат».

По словам гендиректора ОПСФ, у многих футболистов поведение Кокорина и Мамаева «вызывает как минимум сожаление». При этом он отметил, что лично для него участие футболистов в подобного рода инциденте стало шоком.

«Я привык к разным ситуациям с Кокориным и Мамаевым, но чтобы опуститься до такого… Это очень грустно», — отметил Зотов.

Кроме того, он добавил, что форвард «Зенита» и полузащитник «Краснодара» никогда не входили в ОПСФ, а также не интересовались деятельностью профсоюза.

Ранее полузащитник самарских «Крыльев Советов» Алан Чочиев сказал, что его друзья, футболисты Кокорин и Мамаев, готовы принести извинения и помочь семьям пострадавших в драках.

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