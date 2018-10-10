Друг Кокорина и Мамаева: футболисты готовы извиниться и помочь семьям пострадавших

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Алан Чочиев сказал, что его друзья, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, готовы принести извинения и помочь семьям пострадавших в драках.

«Кокорин и Мамаев готовы извиниться перед теми людьми, которые принимали участие в инциденте. Готовы помочь их семьям», — приводит слова Чочиева «Чемпионат».

Он также сообщил, что уже общался с Кокориным. По словам Чочиева, нападающий «Зенита» испытывает психологические проблемы и говорит, что был бы готов вернуть время назад, будь такая возможность.

«Если бы можно было вернуть время назад, он бы никогда так не поступил. Почему один плохой поступок, который человек осознаёт и готов за него извиниться, затмевает все его хорошие поступки в жизни?» — заключил Чочиев.

Ранее нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба заявил, что команда сосредоточена на ближайшей игре Лиги наций со Швецией, а не на обсуждении скандалов, связанных с игроками Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.