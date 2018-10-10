Дзюба назвал «околофутболом» обсуждение скандалов с участием Кокорина и Мамаева
- РИА Новости
«Мы не хотим сваливаться на какие-то темы или разговоры. Есть футбол, а есть околофутбол. Это разные вещи. Есть специальные программы с Малаховым, пусть там всё это и обсуждают», — сказал Дзюба на пресс-конференции.
9 октября по двум главным федеральным каналам в одно время транслировались ток-шоу, в которых главной темой было избиение футболистами двух человек в Москве.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обошёл стороной обсуждение скандалов с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.