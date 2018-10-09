Сёмин заявил, что Кокорин и Мамаев предали свою профессию

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о скандале с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Сёмин заявил, что Кокорин и Мамаев предали свою профессию
  • © kokorin9 / Instagram

«Российский футбол — это Игорь Акинфеев, Станислав Черчесов, Алексей и Василий Березуцкие, а не Кокорин и Мамаев. Футбол — это уважение к профессии, сборная, показывающая пример всей стране, повседневная работа, соблюдение режима, ответственность перед болельщиками», — написал Сёмин в своём Instagram.

Он отметил, что футбол — это ещё и ответственность перед своими родителями, семьями и детьми.

«Они предали свою профессию», — заключил Сёмин.

8 октября сообщалось, что Кокорин и Мамаев, игроки клубов Российской премьер-лиги «Зенит» и «Краснодар» соответственно, в одном из заведений в центре Москвы избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

На следующий день стало известно ещё об одном инциденте с участием футболистов — нападении на Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

РФС рассматривает вариант пожизненной дисквалификации Мамаева и Кокорина.

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