Сёмин заявил, что Кокорин и Мамаев предали свою профессию
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«Российский футбол — это Игорь Акинфеев, Станислав Черчесов, Алексей и Василий Березуцкие, а не Кокорин и Мамаев. Футбол — это уважение к профессии, сборная, показывающая пример всей стране, повседневная работа, соблюдение режима, ответственность перед болельщиками», — написал Сёмин в своём Instagram.
Он отметил, что футбол — это ещё и ответственность перед своими родителями, семьями и детьми.
«Они предали свою профессию», — заключил Сёмин.
8 октября сообщалось, что Кокорин и Мамаев, игроки клубов Российской премьер-лиги «Зенит» и «Краснодар» соответственно, в одном из заведений в центре Москвы избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
На следующий день стало известно ещё об одном инциденте с участием футболистов — нападении на Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
РФС рассматривает вариант пожизненной дисквалификации Мамаева и Кокорина.