СМИ: РФС рассматривает вариант пожизненной дисквалификации Мамаева и Кокорина
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- РИА Новости
Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник в организации, вариант с пожизненной дисквалификацией является основной мерой, которую РФС намерен применить к игрокам.
Отмечается, что Мамаеву и Кокорину может быть запрещено не только осуществлять какую либо деятельность, связанную с футболом, но и посещать стадионы.
8 октября появилась информация, что Кокорин и Мамаев, игроки клубов Российской премьер-лиги «Зенит» и «Краснодар» соответственно, в одном из заведений в центре Москвы избили главу департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака.
На следующий день стало известно о ещё одном инциденте с участием футболистов — нападении на Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Ранее сообщалось, что адвокат Пака намерен добиваться максимально возможного наказания для Мамаева и Кокорина.