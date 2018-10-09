СМИ: РФС рассматривает вариант пожизненной дисквалификации Мамаева и Кокорина

Российский футбольный союз (РФС) может пожизненно дисквалифицировать футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за избиение главы департамента Минпромторга Дениса Пака, а также Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник в организации, вариант с пожизненной дисквалификацией является основной мерой, которую РФС намерен применить к игрокам.

Отмечается, что Мамаеву и Кокорину может быть запрещено не только осуществлять какую либо деятельность, связанную с футболом, но и посещать стадионы.

8 октября появилась информация, что Кокорин и Мамаев, игроки клубов Российской премьер-лиги «Зенит» и «Краснодар» соответственно, в одном из заведений в центре Москвы избили главу департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака.

На следующий день стало известно о ещё одном инциденте с участием футболистов — нападении на Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Ранее сообщалось, что адвокат Пака намерен добиваться максимально возможного наказания для Мамаева и Кокорина.