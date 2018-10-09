Стал известен состав сборной России по ММА на чемпионат Европы

Пресс-служба Союза ММА России опубликовала состав национальной команды на чемпионат Европы по смешанным единоборствам в испанской Гвадалахаре.

В заявку на турнир попали Шейхмагомедов Магомедрасул (до 56,7 кг), Касумов Касум (до 61,2 кг), Казиханов Муса (до 65,8 кг), Омаров Ислам (до 70,3 кг), Магомедов Шамидхан (до 77,1 кг), Омаргаджиев Гаджи (до 84 кг), Магомедов Муслим и Книев Ризван (до 93 кг).

Чемпионат Европы по смешанным единоборствам 2018 года пройдёт в испанской Гвадалахаре с 12 по 13 октября.

Ранее сообщалось, что отец Хабиба Нурмагомедова решил не наказывать сына за драку после боя с Конором Макгрегором.