Стал известен состав сборной России по ММА на чемпионат Европы

Короткая ссылка
Пресс-служба Союза ММА России опубликовала состав национальной команды на чемпионат Европы по смешанным единоборствам в испанской Гвадалахаре.
Стал известен состав сборной России по ММА на чемпионат Европы

В заявку на турнир попали Шейхмагомедов Магомедрасул (до 56,7 кг), Касумов Касум (до 61,2 кг), Казиханов Муса (до 65,8 кг), Омаров Ислам (до 70,3 кг), Магомедов Шамидхан (до 77,1 кг), Омаргаджиев Гаджи (до 84 кг), Магомедов Муслим и Книев Ризван (до 93 кг).

Чемпионат Европы по смешанным единоборствам 2018 года пройдёт в испанской Гвадалахаре с 12 по 13 октября.

Ранее сообщалось, что отец Хабиба Нурмагомедова решил не наказывать сына за драку после боя с Конором Макгрегором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить