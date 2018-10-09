Стал известен состав сборной России по ММА на чемпионат Европы
В заявку на турнир попали Шейхмагомедов Магомедрасул (до 56,7 кг), Касумов Касум (до 61,2 кг), Казиханов Муса (до 65,8 кг), Омаров Ислам (до 70,3 кг), Магомедов Шамидхан (до 77,1 кг), Омаргаджиев Гаджи (до 84 кг), Магомедов Муслим и Книев Ризван (до 93 кг).
Чемпионат Европы по смешанным единоборствам 2018 года пройдёт в испанской Гвадалахаре с 12 по 13 октября.
Ранее сообщалось, что отец Хабиба Нурмагомедова решил не наказывать сына за драку после боя с Конором Макгрегором.