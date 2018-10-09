Владимир Соловьёв прокомментировал скандал с участием Кокорина и Мамаева

Телеведущий и журналист Владимир Соловьёв в беседе с ФАН прокомментировал скандал с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Стоит помнить, что в нашей стране были гораздо более уважаемые футболисты, но даже они были не выше закона», — заявил он.

По его словам, есть вещи, которые нельзя спускать с рук.

Как отметил Соловьёв, спортсмены должны понять, что несмотря на то, что они много зарабатывали и подавали определённые надежды, это не индульгенция, а отягчающее обстоятельство.

Со своей стороны, генеральный секретарь Профсоюза футболистов и тренеров Николай Грамматиков в беседе с телеканалом «360» сказал, что скандал может отразиться на перспективах Кокорина и Мамаева в сборной России.

«Понятно, что любой тренер смотрит не только на спортивную составляющую, но и на то, как игрок ведёт себя вне поля, какие у него отношения с партнёрами по команде, какой у него характер», — сказал он.

Ранее бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал в беседе с RT инциденты с участием Кокорина и Мамаева.