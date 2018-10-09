Владимир Соловьёв прокомментировал скандал с участием Кокорина и Мамаева

Короткая ссылка
Телеведущий и журналист Владимир Соловьёв в беседе с ФАН прокомментировал скандал с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Владимир Соловьёв прокомментировал скандал с участием Кокорина и Мамаева
  • © fc-zenit.ru

«Стоит помнить, что в нашей стране были гораздо более уважаемые футболисты, но даже они были не выше закона», — заявил он.

По его словам, есть вещи, которые нельзя спускать с рук.

Как отметил Соловьёв, спортсмены должны понять, что несмотря на то, что они много зарабатывали и подавали определённые надежды, это не индульгенция, а отягчающее обстоятельство.

Со своей стороны, генеральный секретарь Профсоюза футболистов и тренеров Николай Грамматиков в беседе с телеканалом «360» сказал, что скандал может отразиться на перспективах Кокорина и Мамаева в сборной России.

«Понятно, что любой тренер смотрит не только на спортивную составляющую, но и на то, как игрок ведёт себя вне поля, какие у него отношения с партнёрами по команде, какой у него характер», — сказал он.

Ранее бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал в беседе с RT инциденты с участием Кокорина и Мамаева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить