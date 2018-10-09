Валуев прокомментировал инциденты с Кокориным и Мамаевым

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал в беседе с RT инциденты с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Конечно, клубы могут наказывать своих игроков за недостойное поведение. В данном случае, я так понимаю, полиция будет разбираться, как я понимаю, они на этот момент должны побывать на допросе. Значит, заявление от потерпевшего есть. Хотя в случае видеофиксации даже может не потребоваться заявление, сам факт нарушения налицо», — заявил Валуев.

8 октября появилась информация, что Кокорин и Мамаев, являющиеся игроками клубов Российской премьер-лиги «Зенит» и «Краснодар» соответственно, в одном из заведений в центре Москвы избили главу департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака. На следующий день стало известно о ещё одном инциденте с участием футболистов, в ходе которого они совершили нападение на Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» обратился в РФС с заявлением о расторжении контракта с Мамаевым.