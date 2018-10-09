Промоутер Хрюнов назвал Кокорина и Мамаева людьми с ограниченными моральными качествами
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«Этих людей я могу назвать нелитературным словом. Это люди с ограниченными моральными качествами. Мы должны были бы сейчас слышать, что они арестованы и уволены из клубов. Я посмотрю, что они будут делать, когда станут простыми людьми», — приводит слова Хрюнова «Спорт-Экспресс».
8 октября появилась информация, что Кокорин и Мамаев, являющиеся игроками клубов Российской премьер-лиги «Зенит» и «Краснодар» соответственно, в одном из заведений в центре Москвы избили главу департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака. На следующий день стало известно об ещё одном инциденте с участием футболистов, в ходе которого они совершили нападение на Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отправить Кокорина и Мамаева в Сирию в качестве наказания.