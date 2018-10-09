Промоутер Хрюнов назвал Кокорина и Мамаева людьми с ограниченными моральными качествами

Короткая ссылка
Известный промоутер Владимир Хрюнов высказал мнение о произошедших в Москве инцидентах с избиениями, в которых участвовали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Промоутер Хрюнов назвал Кокорина и Мамаева людьми с ограниченными моральными качествами
  • © fc-zenit.ru

«Этих людей я могу назвать нелитературным словом. Это люди с ограниченными моральными качествами. Мы должны были бы сейчас слышать, что они арестованы и уволены из клубов. Я посмотрю, что они будут делать, когда станут простыми людьми», — приводит слова Хрюнова «Спорт-Экспресс».

8 октября появилась информация, что Кокорин и Мамаев, являющиеся игроками клубов Российской премьер-лиги «Зенит» и «Краснодар» соответственно, в одном из заведений в центре Москвы избили главу департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака. На следующий день стало известно об ещё одном инциденте с участием футболистов, в ходе которого они совершили нападение на Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отправить Кокорина и Мамаева в Сирию в качестве наказания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить