Монсон об инциденте с Кокориным и Мамаевым: все должны в одинаковой мере отвечать перед законом

Американский боец смешанных единоборств и депутат Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон прокомментировал инциденты с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Все должны в одинаковой мере отвечать перед законом. Люди выбрали представителей власти, они должны защищать их интересы в одинаковой мере. То, что ты футболист или другое публичное лицо, не делает тебя особенным и не даёт привилегий», — приводит слова Монсона Sport24.

Он отметил, что наказание для провинившихся игроков должно быть таким же, как и для любых других хулиганов.

«В США их сразу бы арестовали. Такое уже происходило со многими знаменитостями. Люди так удивлены происходящим, но неужели они не понимают, что спортсмены — простые люди? Они тоже злятся, выходят из-за себя. То, что они футболисты, а я, например, боец, не значит, что мы не совершаем ошибок. Мы все люди, и известность не означает, что мы отличаемся от обычных людей», — добавил боец.

Накануне появилась информация, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Позднее сообщалось, что до инцидента с Паком футболисты избили на улице водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отправить Кокорина и Мамаева в Сирию в качестве наказания.