Комитет по этике РФС рассмотрит инцидент с участием Кокорина и Мамаева
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Комитет по этике рассмотрит этот инцидент на своём заседании в ближайшее время и примет решение в рамках своих полномочий— Игорь Лебедев (@Russian1972) 9 октября 2018 г.
«Комитет по этике рассмотрит этот инцидент на своём заседании в ближайшее время и примет решение в рамках своих полномочий», — написал Лебедев на своей официальной странице в Twitter.
Он также добавил, что произошедшее не имеет никакого отношения к спорту.
Накануне сообщалось, что футболисты «Зенита» и «Краснодара» избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Позже появились сведения, что до происшествия с Паком, спортсмены напали на Виктора Соловчука, который является водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Кокорин защищает цвета «Зенита» с 2016 года. На его счету 91 матч и 34 забитых мяча в составе сине-бело-голубых.
Мамаев представляет «Краснодар» с 2013 года. Он провёл за команду 144 встречи и отметился 35 голами.
Ранее в Кремле прокомментировали происшествия с участием Кокорина и Мамаева.