Комитет по этике РФС рассмотрит инцидент с участием Кокорина и Мамаева

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев сообщил, что комитет по этике рассмотрит инциденты с участием форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на ближайшем заседании.

Комитет по этике рассмотрит этот инцидент на своём заседании в ближайшее время и примет решение в рамках своих полномочий — Игорь Лебедев (@Russian1972) 9 октября 2018 г.

«Комитет по этике рассмотрит этот инцидент на своём заседании в ближайшее время и примет решение в рамках своих полномочий», — написал Лебедев на своей официальной странице в Twitter.

Он также добавил, что произошедшее не имеет никакого отношения к спорту.

Накануне сообщалось, что футболисты «Зенита» и «Краснодара» избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Позже появились сведения, что до происшествия с Паком, спортсмены напали на Виктора Соловчука, который является водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Кокорин защищает цвета «Зенита» с 2016 года. На его счету 91 матч и 34 забитых мяча в составе сине-бело-голубых.

Мамаев представляет «Краснодар» с 2013 года. Он провёл за команду 144 встречи и отметился 35 голами.

Ранее в Кремле прокомментировали происшествия с участием Кокорина и Мамаева.