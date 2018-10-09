В Кремле обратили внимание на инцидент с Кокориным и Мамаевым

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В Кремле обратили внимание на инцидент с избиением главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, в котором принимали участие футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
В Кремле обратили внимание на инцидент с Кокориным и Мамаевым
  • Reuters

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы и сами видели достаточно неприятные опубликованные видеокадры. Здесь, наверное, нужно абстрагироваться от эмоций и от того, кто футболисты, а кто — нет. Там, очевидно, было много и свидетелей. Была и видеозапись, поэтому правоохранительным органам при соответствующем обращении потерпевшего не составит никакого труда выяснить обстоятельства этого дела», — заявил Песков.

Накануне сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Позже появилась информация, что до инцидента с Паком футболисты избили на улице водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Ранее в «Зените» заявили, что намерены наказать Кокорина за инциденты в Москве.

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