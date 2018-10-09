«Зенит» намерен наказать Кокорина за инциденты в Москве

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В пресс-службе санкт-петербургского «Зенита» прокомментировали инциденты в Москве с участием форварда команды Александра Кокорина. Стало известно, что футболист в компании полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева избил водителя ведущей Первого канала Юлии Ушаковой, а позже напал на главу департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака.
«Зенит» намерен наказать Кокорина за инциденты в Москве
  • Reuters

«То, что произошло вчера в Москве с участием Александра Кокорина, вызывает в клубе резкое неприятие и возмущение. Мы ждём правовой оценки соответствующих органов, но с человеческой и эмоциональной точек зрения подобный инцидент вызывает только стыд», — заявили в пресс-службе «Зенита».

В клубе не стали говорить, какое наказание может ожидать футболиста за подобные действия.

«Оно (наказание. — RT) последует. Но в настоящий момент руководство «Зенита» и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, в связи с тем что один из наиболее талантливых футболистов страны повёл себя отвратительно», — добавили в пресс-службе клуба.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала инциденты с участием Кокорина и Мамаева.

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