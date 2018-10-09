Федерация бокса России готова организовать поединок Кокоева с Кокориным и Мамаевым
- Reuters
«Если есть какие-то споры, Федерация бокса России готова предоставить ринг. Пусть не на улице показывают свои возможности, а на ринге. У нас чёткие правила. Даже можем сделать из этого хороший турнир по боксу. Пусть будет популяризация этого вида спорта», — приводит слова Кремлёва пресс-служба ФБР.
Он также добавил, что при выяснении отношений не должен затрагиваться вопрос национальности.
Накануне сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Также стало известно, что до инцидента с Паком Кокорин и Мамаев избили на улице водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Инициатором боя выступил Кокоев, обратившись к игрокам от лица всего боксёрского сообщества. Он резко осудил поведение футболистов и предложил показать себя в честном бою.
Ранее глава РФС Алаев прокомментировал инцидент с Кокориным и Мамаевым.