Адвокат Пака рассказал о состоянии своего клиента после инцидента с Кокориным

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Адвокат избитого, предположительно, футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым чиновника Дениса Пака Геннадий Удунян рассказал о состоянии своего клиента.
Адвокат Пака рассказал о состоянии своего клиента после инцидента с Кокориным
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Как он сообщил в интервью «Коммерсантъ FM», потерпевшему диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушибы.

«Произошло явное хулиганство по мотивам расовой неприязни. Издевательства в отношении моего доверителя основывались на расовых мотивах», — сказал адвокат. 

По его мнению, футболисты должны быть наказаны по всей строгости закона. Он также заявил, что сторона защиты будет добиваться, чтобы дело переквалифицировалось под статью «Хулиганство», и исключил возможность договориться с игроками до суда.

На данный момент заведено уголовное дело по статье «Побои».

Ранее СМИ сообщали, что Кокорин и Мамаев избили человека на улице перед инцидентом в кафе с Паком.

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