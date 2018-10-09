Адвокат Пака рассказал о состоянии своего клиента после инцидента с Кокориным
- © Антон Денисов
- РИА Новости
Как он сообщил в интервью «Коммерсантъ FM», потерпевшему диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушибы.
«Произошло явное хулиганство по мотивам расовой неприязни. Издевательства в отношении моего доверителя основывались на расовых мотивах», — сказал адвокат.
По его мнению, футболисты должны быть наказаны по всей строгости закона. Он также заявил, что сторона защиты будет добиваться, чтобы дело переквалифицировалось под статью «Хулиганство», и исключил возможность договориться с игроками до суда.
На данный момент заведено уголовное дело по статье «Побои».
Ранее СМИ сообщали, что Кокорин и Мамаев избили человека на улице перед инцидентом в кафе с Паком.