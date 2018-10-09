Адвокат Пака рассказал о состоянии своего клиента после инцидента с Кокориным

Адвокат избитого, предположительно, футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым чиновника Дениса Пака Геннадий Удунян рассказал о состоянии своего клиента.

Как он сообщил в интервью «Коммерсантъ FM», потерпевшему диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушибы.

«Произошло явное хулиганство по мотивам расовой неприязни. Издевательства в отношении моего доверителя основывались на расовых мотивах», — сказал адвокат.

По его мнению, футболисты должны быть наказаны по всей строгости закона. Он также заявил, что сторона защиты будет добиваться, чтобы дело переквалифицировалось под статью «Хулиганство», и исключил возможность договориться с игроками до суда.

На данный момент заведено уголовное дело по статье «Побои».

Ранее СМИ сообщали, что Кокорин и Мамаев избили человека на улице перед инцидентом в кафе с Паком.