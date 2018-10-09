Нурмагомедов поднялся на второе место в общем рейтинге бойцов UFC

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поднялся на второе место в рейтинге лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории.
Нурмагомедов поднялся на второе место в общем рейтинге бойцов UFC
  • РИА Новости

Рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Нурмагомедов защитил титул UFC в лёгком весе в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

Ранее россиянин занимал восьмую позицию. Его соперник опустился со второй на восьмую строчку.

Первое место занимает американский боец Даниэль Кормье. Замыкает тройку лучших его соотечественник Ти Джей Диллашоу.

Ранее глава UFC заявил, что Нурмагомедов точно сохранит чемпионский пояс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить