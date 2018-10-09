Нурмагомедов поднялся на второе место в общем рейтинге бойцов UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поднялся на второе место в рейтинге лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории.

РИА Новости

Рейтинг опубликован на официальном сайте организации. Нурмагомедов защитил титул UFC в лёгком весе в поединке с ирландцем Конором Макгрегором. Ранее россиянин занимал восьмую позицию. Его соперник опустился со второй на восьмую строчку. Первое место занимает американский боец Даниэль Кормье. Замыкает тройку лучших его соотечественник Ти Джей Диллашоу. Ранее глава UFC заявил, что Нурмагомедов точно сохранит чемпионский пояс.