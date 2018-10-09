Черчесов рассказал о своём отношении к неполучению награды ФИФА как лучшему тренеру года

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о своём отношении к неполучению награды Международной федерации футбола (ФИФА) как лучшему тренеру года.

Черчесов в итоговом голосовании поставил на первое место Дидье Дешам из сборной Франции, который стал чемпионом мира 2018 года. На втором и третьем месте в списке Черчесова оказались тренеры клубов-победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы — Зинедина Зидана из «Реала» и Диего Симеоне из «Атлетико» соответственно.

«Победа Дидье Дешама абсолютно закономерная, я сам поставил его на первое место. Не знаю, кто и где писал, про то, что Россию обидели. Но я поставил тренеров так: Дешам, Зидан, Симеоне. Футбол не фигурное катание — за артистизм нам ничего не дают. Эти тренеры выиграли чемпионат мира, Лигу чемпионов и Лигу Европы. Спорт — это спорт, нет никакой обиды. Пусть лучше я останусь в понимании каких-то журналистов на «бобах», чем получу награду без результата», — заявил Черчесов в эфире программы «Познер».

Сборная России под руководством Черчесова дошла до 1/4 финала домашнего ЧМ.

Ранее Черчесов в шутливой форме предложил ФИФА провести в России следующий ЧМ.