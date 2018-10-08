Дзюба: до сих пор не могу поверить в уход Акинфеева из сборной России

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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба рассказал о своём отношении к уходу вратаря Игоря Акинфеева из национальной команды.
Дзюба: до сих пор не могу поверить в уход Акинфеева из сборной России
  • © Kai Pfaffenbach
  • Reuters

«Честно говоря, находился в небольшом шоке. Даже сейчас не могу поверить, что это произошло», — приводит слова Дзюбы пресс-служба сборной России.

Он добавил, что Акинфеев, выступая с 16 лет на высоком уровне, доказал всё. По словам форварда, 32-летний вратарь может встать в один ряд с легендарным Львом Яшиным.

«Может, громко будет сказано, но мне кажется, что Акинфеев — лучший вратарь в истории России. Он в одном ряду с Яшиным. Думаю, со временем все к этому придут», — заявил Дзюба.

Он также добавил, что надеется на скорое возвращение Акинфеева в сборную России.

Ранее Дзюба поделился впечатлениями от боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором за титул чемпиона UFC в лёгком весе.

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