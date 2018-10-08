Дзюба поделился впечатлениями от боя Нурмагомедов — Макгрегор
- Reuters
«Я посмотрел бой со второго раунда. Мой прогноз сбылся: я говорил, что мой теневой фаворит — это Хабиб. Если Макгрегор ничего не сделает в первых двух раундах, то дальше он выдыхается. Так и получилось», — приводит слова Дзюбы пресс-служба РФС.
Он отметил, что в целом бой прошёл ожидаемо, но его разочаровало то, как Макгрегор провёл поединок.
«Хабиб очень достойно выступил и заслуженно победил. Теперь будет интересно посмотреть реванш. Макгрегор будет более злой и мотивированный. Он кричал, что много готовился, но по этому бою так не скажешь. Конор выдохся уже после первого раунда», — добавил футболист.
📹 | "Будет интересно посмотреть реванш"— Сборная России (@TeamRussia) 8 октября 2018 г.
Капитан сборной России Артем Дзюба - о победе Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором" pic.twitter.com/D5LjVj6bh9
Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде.
Ранее Макгрегор заявил, что «война» с Нурмагомедовым ещё не завершилась.