Дзюба поделился впечатлениями от боя Нурмагомедов — Макгрегор

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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба поделился впечатлениями от боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором за титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Дзюба поделился впечатлениями от боя Нурмагомедов — Макгрегор
  • Reuters

«Я посмотрел бой со второго раунда. Мой прогноз сбылся: я говорил, что мой теневой фаворит — это Хабиб. Если Макгрегор ничего не сделает в первых двух раундах, то дальше он выдыхается. Так и получилось», — приводит слова Дзюбы пресс-служба РФС.

Он отметил, что в целом бой прошёл ожидаемо, но его разочаровало то, как Макгрегор провёл поединок.

«Хабиб очень достойно выступил и заслуженно победил. Теперь будет интересно посмотреть реванш. Макгрегор будет более злой и мотивированный. Он кричал, что много готовился, но по этому бою так не скажешь. Конор выдохся уже после первого раунда», — добавил футболист.

Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде.

Ранее Макгрегор заявил, что «война» с Нурмагомедовым ещё не завершилась.

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