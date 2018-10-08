Черчесов объяснил, почему разрешил Черышеву присоединиться к сборной России позже остальных

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о характере травм полузащитников Алана Дзагоева и Александра Ерохина, а также вратаря Андрея Лунёва, которые не приняли участия в общей группе на тренировочном занятии команды.
Черчесов объяснил, почему разрешил Черышеву присоединиться к сборной России позже остальных
  • РИА Новости

«У Лунёва и Дзагоева по большому счёту травмы несерьёзные. С Ерохиным ситуация сложнее — на этом сборе он нам, очевидно, не поможет», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Он также объяснил, почему разрешил полузащитнику «Валенсии» Денису Черышеву вернуться на день позже остальных игроков сборной России.

«Сказал команде, что поздний прилёт Черышева является необходимостью. Хотя я всегда стараюсь требовать, чтобы все игроки прилетали в одно время. Но гнать его на перекладных смысла не было, а вечером он прилетит прямым рейсом из Валенсии», — заключил Черчесов.

Ранее врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, почему Дзагоев, Ерохин и Лунёв не тренировались в общей группе.

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