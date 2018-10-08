Отец Нурмагомедова обратился к болельщикам, которые планируют прийти на встречу с его сыном на «Анжи Арене»

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, обратился к болельщикам, которые планируют прийти на встречу с его сыном на «Анжи Арене».

«Сегодня мы встречаем Хабиба в качестве чемпиона UFC, защитившего свой титул. Он вышел победителем из самого большого боя в истории организации. На стадионе «Анжи Арена» хотелось бы увидеть всех болельщиков, людей, которые с уважением относятся к моему сыну. Мы всегда были и будем им благодарны, так как именно они являются наши главным мотиватором. Надеемся, что они поступят благоразумно и не станут устраивать беспорядки и мешать простым гражданам», — заявил Нурмагомедов-старший на пресс-конференции.

Ранее отец Нурмагомедова сказал, что пока ни один человек из команды его сына не отстранён за инцидент после боя с Макгрегором.