Отец Нурмагомедова заявил, что пока ни один человек из команды его сына не отстранён за инцидент после боя с Макгрегором

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, заявил, что пока ни один человек из команды его сына не отстранён за инцидент после боя с ирландцем Конором Макгрегором на турнире в Лас-Вегасе.
Отец Нурмагомедова заявил, что пока ни один человек из команды его сына не отстранён за инцидент после боя с Макгрегором
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«Официального отстранения Тухугова и других бойцов нет. Каждый из них в какой-то степени поучаствовал в потасовке в октагоне. Кто-то в кулачном бою, но два человека на одного не нападали», — рассказал отец Нурмагомедова на пресс-конференции.

По окончании боя Нурмагомедов перелез через ограждение и устроил драку с тренером Макгрегора Диллоном Дэнисом. В этот момент секундант российского бойца Зубайра Тухугов залез в клетку и начал бить Макгрегора. В итоге в октагоне и в зале возникли два очага потасовки, которые были нейтрализованы сотрудниками службы безопасности.

Ранее Макгрегор заявил, что «война» с Нурмагомедовым ещё не завершилась.

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