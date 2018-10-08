Отец Нурмагомедова заявил, что пока ни один человек из команды его сына не отстранён за инцидент после боя с Макгрегором

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, заявил, что пока ни один человек из команды его сына не отстранён за инцидент после боя с ирландцем Конором Макгрегором на турнире в Лас-Вегасе.

«Официального отстранения Тухугова и других бойцов нет. Каждый из них в какой-то степени поучаствовал в потасовке в октагоне. Кто-то в кулачном бою, но два человека на одного не нападали», — рассказал отец Нурмагомедова на пресс-конференции.

По окончании боя Нурмагомедов перелез через ограждение и устроил драку с тренером Макгрегора Диллоном Дэнисом. В этот момент секундант российского бойца Зубайра Тухугов залез в клетку и начал бить Макгрегора. В итоге в октагоне и в зале возникли два очага потасовки, которые были нейтрализованы сотрудниками службы безопасности.

Ранее Макгрегор заявил, что «война» с Нурмагомедовым ещё не завершилась.