Стало известно, что Нурмагомедов говорил Макгрегору во время боя

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Стало известно, что российский боец Хабиб Нурмагомедов говорил ирландцу Конору Макгрегору во время поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в американском Лас-Вегасе.
Стало известно, что Нурмагомедов говорил Макгрегору во время боя
  • Reuters

Во втором раунде россиянин перевёл схватку в партер и решил напомнить Макгрегору о многочисленных словесных выпадах ирландца в свой адрес.

«Давай поговорим сейчас», — сказал Нурмагомедов.

Ранее нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба поделился впечатлениями от боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором за титул чемпиона UFC в лёгком весе.

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