Стало известно, что Нурмагомедов говорил Макгрегору во время боя

Стало известно, что российский боец Хабиб Нурмагомедов говорил ирландцу Конору Макгрегору во время поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в американском Лас-Вегасе.

Reuters

Во втором раунде россиянин перевёл схватку в партер и решил напомнить Макгрегору о многочисленных словесных выпадах ирландца в свой адрес. «Давай поговорим сейчас», — сказал Нурмагомедов. 'Let's talk now.' pic.twitter.com/1TEm8R6jPD — SNM (@JackCook95) 7 октября 2018 г. Ранее нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба поделился впечатлениями от боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором за титул чемпиона UFC в лёгком весе.