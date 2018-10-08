Стало известно, что Нурмагомедов говорил Макгрегору во время боя
- Reuters
Во втором раунде россиянин перевёл схватку в партер и решил напомнить Макгрегору о многочисленных словесных выпадах ирландца в свой адрес.
«Давай поговорим сейчас», — сказал Нурмагомедов.
'Let's talk now.' pic.twitter.com/1TEm8R6jPD— SNM (@JackCook95) 7 октября 2018 г.
Ранее нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба поделился впечатлениями от боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором за титул чемпиона UFC в лёгком весе.