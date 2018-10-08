Тимати высказался о победе Нурмагомедова над Макгрегором

Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) высказался о победе Хабиба Нурмагомедова в поединке с ирландцем Конором Макгрегором за титул чемпиона UFC в лёгком весе.

«В последние дни, поздравил с праздниками уважаемых мною людей. Комментаторам нравится тешить себя ошибочной мыслью о том, что я кого-то там испугался или побежал искать поддержки где-то. Это заблуждение. Я самостоятельно, уверенно себя чувствую. И отвечаю за свои поступки также самостоятельно. Это первое, чему научил меня мой отец. Я не отказываюсь ни от одного сказанного слова и не изменил своей позиции. Я не собираюсь больше никого поздравлять», — написал Тимати в своём Instagram.

Он отметил, что всех, кого хотел, уже поздравил, и не видит смысла продолжать обсуждение этой темы.

«Подтверждение моих ранее сказанных слов и мыслей я увидел вчера в семь утра то ТВ. Любому здравомыслящему человеку понятно, о чём я пишу. Я просто высказываю своё субъективное мнение. Я не поддерживаю ни одну из сторон по итогу и уж тем более не являюсь «типа» экспертом по единоборствам, как большинство крикунов в комментариях» — добавил исполнитель.

7 октября Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе.

В преддверии боя между Тимати и Нурмагомедовым возник конфликт из-за отмены концерта Егора Крида.

Ранее Нурмагомедов высказался о критике в свой адрес после победы над Макгрегором.