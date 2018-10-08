Мать Макгрегора: в спорте великие атлеты всегда вызывают гнев болельщиков

Маргарет Макгрегор, мать бойца UFC Конора Макгрегора, поделилась эмоциями после боя сына с россиянином Хабибом Нурмагомедовым за титул чемпиона UFC в лёгком весе, который прошёл в Лас-Вегасе.

«Наша семья гордится тобой, Конор. Будь осторожен. Помни, в спорте великие атлеты всегда вызывают гнев болельщиков», — написала Маргарет Макгрегор в своём Instagram.

Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после чего Макгрегор признал своё поражение.

Ранее отец Нурмагомедова заявил о намерении наказать сына за драку после боя с Макгрегором.