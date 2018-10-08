Мать Макгрегора: в спорте великие атлеты всегда вызывают гнев болельщиков
- Reuters
«Наша семья гордится тобой, Конор. Будь осторожен. Помни, в спорте великие атлеты всегда вызывают гнев болельщиков», — написала Маргарет Макгрегор в своём Instagram.
Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после чего Макгрегор признал своё поражение.
Ранее отец Нурмагомедова заявил о намерении наказать сына за драку после боя с Макгрегором.