Трансляцию боя Нурмагомедова и Макгрегора посмотрело рекордное число зрителей в «Одноклассниках»

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Бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора в рамках 229-го турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) получил рекордный приток зрителей в «Одноклассниках».
Трансляцию боя Нурмагомедова и Макгрегора посмотрело рекордное число зрителей в «Одноклассниках»
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба социальной сети, прямую трансляцию поединка в пиковые моменты одновременно смотрели более 1,8 млн человек.

Отмечается, что «Одноклассники» показали все бои турнира. К концу финального боя трансляция набрала в сумме более 13 млн просмотров, из них порядка 9 млн — только во время схватки Нурмагомедова и Макгрегора.

Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после чего Макгрегор признал своё поражение.

Ранее сообщалось, что прямая трансляция боя состоится в новом спортивном разделе «Одноклассников».

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