Трансляцию боя Нурмагомедова и Макгрегора посмотрело рекордное число зрителей в «Одноклассниках»
- Reuters
Как сообщает пресс-служба социальной сети, прямую трансляцию поединка в пиковые моменты одновременно смотрели более 1,8 млн человек.
Отмечается, что «Одноклассники» показали все бои турнира. К концу финального боя трансляция набрала в сумме более 13 млн просмотров, из них порядка 9 млн — только во время схватки Нурмагомедова и Макгрегора.
Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после чего Макгрегор признал своё поражение.
Ранее сообщалось, что прямая трансляция боя состоится в новом спортивном разделе «Одноклассников».