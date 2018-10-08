Шарапова опустилась на 26-е место в мировом рейтинге теннисисток WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг спортсменок по состоянию на 8 октября.

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, первая тройка не претерпела изменений. Лидирует румынка Симона Халеп. За ней следуют датчанка Каролин Возняцки и немка Анжелика Кербер. Японка Наоми Осака поднялась на четвёртое место, а украинка Элина Свитолина осталась пятой.

Лучшей из россиянок остаётся Дарья Касаткина, переместившаяся с 12-го на 14-е место. Досрочно завершившая сезон Мария Шарапова опустилась на 26-ю строчку.

Анастасия Павлюченкова, потеряв одну позицию, заняла 35-е место.

Екатерина Макарова опустилась с 56-й на 61-ю позицию.

Елена Веснина осталась 93-й.

Светлана Кузнецова занимает 104-ю позицию, Наталья Вихлянцева — 109-ю.

Ранее Халеп рассказала о смещении одного из межпозвоночных дисков.