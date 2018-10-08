Шарапова опустилась на 26-е место в мировом рейтинге теннисисток WTA
- Reuters
В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, первая тройка не претерпела изменений. Лидирует румынка Симона Халеп. За ней следуют датчанка Каролин Возняцки и немка Анжелика Кербер. Японка Наоми Осака поднялась на четвёртое место, а украинка Элина Свитолина осталась пятой.
Лучшей из россиянок остаётся Дарья Касаткина, переместившаяся с 12-го на 14-е место. Досрочно завершившая сезон Мария Шарапова опустилась на 26-ю строчку.
Анастасия Павлюченкова, потеряв одну позицию, заняла 35-е место.
Екатерина Макарова опустилась с 56-й на 61-ю позицию.
Елена Веснина осталась 93-й.
Светлана Кузнецова занимает 104-ю позицию, Наталья Вихлянцева — 109-ю.
Ранее Халеп рассказала о смещении одного из межпозвоночных дисков.