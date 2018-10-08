Форвард ПСЖ Мбаппе оформил покер в матче Лиги 1 с «Лионом»
Встреча, прошедшая в Париже на «Парк де Пренс», завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев поля.
В составе ПСЖ покер оформил 18-летний форвард Килиан Мбаппе, забивший четырежды на протяжении 13 минут — на 61, 66, 69 и 74 минутах.
Ещё один гол в активе Немара, реализовавшего пенальти на старте матча (9-я минута).
Обе команды завершали матч вдесятером. На 32-й минуте прямую красную карточку получил защитник ПСЖ Пренсел Кимпембе, а на 41-й вторую жёлтую перед собой увидел хавбек «Лиона» Лука Тусар.
Для «Пари Сен-Жермен» эта победа стала девятой в девяти матчах нынешнего сезона Лиги 1.
Ранее сообщалось что голевой пас Александра Головина не помог «Монако» избежать поражения от «Ренна» в матче Лиги 1.