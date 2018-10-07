Бывший арбитр Хусаинов высказался об удалении Эдера во втором тайме матча ЦСКА — «Локомотив»

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с удалением форварда «Локомотива» Эдера во втором тайме матча десятого тура Российской премьер-лиги со столичным ЦСКА.

«Второе предупреждение было показано за опасную игру, которая могла привести к тяжёлым последствиям. Хочу сказать, что и в первом эпизоде, когда человек бесцеремонно идёт в отбор и распускает при этом руки, карточка была справедливой», — приводит слова Хусаинова ТАСС.

Он отметил, что, несмотря на неумышленность таких действий, они были слишком неосторожными.

«А в футболе так нельзя — надо с уважением относиться друг к другу, поскольку игроки делают одно общее дело», — добавил эксперт.

Эдер получил жёлтые карточки на 56-й и 65-й минутах за опасную игру против защитника армейцев Родриго Бекао.

Встреча завершилась победой «Локомотива» со счётом 1:0.

Ранее Эдер высказал мнение, что не заслуживал удаления в матче с ЦСКА.