Защитник ЦСКА Бекао рассказал об эпизодах борьбы, которые привели к удалению форварда «Локомотива» Эдера
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«В первом случае действительно был фол. Во втором эпизоде Эдер высоко задрал ногу — опасная игра. Нельзя поднимать ногу на уровень головы. Он немного задел меня и получил вторую карточку», — приводит слова Бекао «Чемпионат».
Он отметил, что в целом игра не была излишне грубой.
«Все боролись до конца, но не было такого, чтобы били со злости. Никто не хотел никого ударить — просто боролись за мяч», — добавил бразилец.
Матч «Локомотива» и ЦСКА завершился со счётом 1:0 в пользу железнодорожников, которые вырвали победу на последних минутах встречи, играя в меньшинстве из-за удаления Эдера.
Ранее Илья Геркус заявил, что не хочет комментировать судейство матча ЦСКА — «Локомотив».