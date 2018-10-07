Защитник ЦСКА Бекао рассказал об эпизодах борьбы, которые привели к удалению форварда «Локомотива» Эдера

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Бразильский защитник ЦСКА Родриго Бекао высказался об удалении португальского форварда «Локомотива» Эдера в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Защитник ЦСКА Бекао рассказал об эпизодах борьбы, которые привели к удалению форварда «Локомотива» Эдера
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«В первом случае действительно был фол. Во втором эпизоде Эдер высоко задрал ногу — опасная игра. Нельзя поднимать ногу на уровень головы. Он немного задел меня и получил вторую карточку», — приводит слова Бекао «Чемпионат».

Он отметил, что в целом игра не была излишне грубой.

«Все боролись до конца, но не было такого, чтобы били со злости. Никто не хотел никого ударить — просто боролись за мяч», — добавил бразилец.

Матч «Локомотива» и ЦСКА завершился со счётом 1:0 в пользу железнодорожников, которые вырвали победу на последних минутах встречи, играя в меньшинстве из-за удаления Эдера.

Ранее Илья Геркус заявил, что не хочет комментировать судейство матча ЦСКА — «Локомотив».

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