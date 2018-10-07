Геркус заявил, что не хочет комментировать судейство матча ЦСКА — «Локомотив»
- РИА Новости
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«Судейство? А что судейство? Человек поплыл. Сложная игра. Комментировать судейство не хочу. «Локомотив» одержал очень важную победу», — приводит слова Геркуса «Чемпионат».
Матч «Локомотива» и ЦСКА завершился со счётом 1:0 в пользу железнодорожников, которые вырвали победу на последних минутах встречи, играя в меньшинстве.
Ранее Бенедикт Хёведес высказал мнение, что после победы над ЦСКА игра «Локомотива» будет улучшаться от матча к матчу.