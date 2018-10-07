Хёведес считает, что после победы над ЦСКА игра «Локомотива» будет улучшаться от матча к матчу

Короткая ссылка
Немецкий защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес прокомментировал победу команды над столичным ЦСКА в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Хёведес считает, что после победы над ЦСКА игра «Локомотива» будет улучшаться от матча к матчу
  • @fclokomotiv
  • Twitter

«Я очень рад, что мы сегодня выиграли. Не очень удачная была игра с «Шальке». Сегодня, наоборот, нам повезло, с маленькой долей удачи мне удалось забить гол. Думаю, мы сейчас будем раскрывать наши лучшие качества, наша игра будет улучшаться от матча к матчу», — приводит слова Хёведеса Sport24 со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Матч между «Локомотивом» и ЦСКА завершился со счётом 1:0 в пользу железнодорожников, которые вырвали победу на последних минутах встречи, играя в меньшинстве.

Ранее Эдер высказал мнение, что не заслуживал удаления в матче с ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить