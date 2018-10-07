Хёведес считает, что после победы над ЦСКА игра «Локомотива» будет улучшаться от матча к матчу

Немецкий защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес прокомментировал победу команды над столичным ЦСКА в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я очень рад, что мы сегодня выиграли. Не очень удачная была игра с «Шальке». Сегодня, наоборот, нам повезло, с маленькой долей удачи мне удалось забить гол. Думаю, мы сейчас будем раскрывать наши лучшие качества, наша игра будет улучшаться от матча к матчу», — приводит слова Хёведеса Sport24 со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Матч между «Локомотивом» и ЦСКА завершился со счётом 1:0 в пользу железнодорожников, которые вырвали победу на последних минутах встречи, играя в меньшинстве.

Ранее Эдер высказал мнение, что не заслуживал удаления в матче с ЦСКА.