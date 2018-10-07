Гончаренко рассказал, за счёт чего «Локомотив» победил ЦСКА в матче РПЛ

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своих подопечных от столичного «Локомотива» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Локомотив» был умнее, не торопился в атаке, ждал наших ошибок. Не скажу, что проиграли незаслуженно. Тем не менее нельзя всегда подходить к отдельному матчу, потому что мы провели серьёзный месяц, и нельзя фокусироваться на одном поражении», — заявил Гончаренко после матча.

ЦСКА, играя с 65-й минуты в большинстве, потерпел поражение от «Локомотива», пропустив на 88-й минуте.

Ранее Юрий Сёмин не исключил, что «Локомотив» обжалует вторую жёлтую карточку Эдера.