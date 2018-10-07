Гончаренко рассказал, за счёт чего «Локомотив» победил ЦСКА в матче РПЛ
- РИА Новости
«Локомотив» был умнее, не торопился в атаке, ждал наших ошибок. Не скажу, что проиграли незаслуженно. Тем не менее нельзя всегда подходить к отдельному матчу, потому что мы провели серьёзный месяц, и нельзя фокусироваться на одном поражении», — заявил Гончаренко после матча.
ЦСКА, играя с 65-й минуты в большинстве, потерпел поражение от «Локомотива», пропустив на 88-й минуте.
Ранее Юрий Сёмин не исключил, что «Локомотив» обжалует вторую жёлтую карточку Эдера.