Российские фигуристы Степанова и Букин победили на турнире в Финляндии, установив три мировых рекорда
- РИА Новости
По итогам двух прокатов российская пара набрала 200,78 балла — 79,16 за ритмический танец и 121,62 за произвольную программу. Таким образом, они превзошли мировые рекорды по набранным баллам как в каждой из программ, так и по сумме выступлений.
Второе место заняли испанцы Оливия Смарт и Адриан Диас — 180,07 балла. Тройку призёров замкнули французы Мари-Жаде Лорьо и Ромен Ле Гак — 175,46 балла.
Россияне Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов заняли пятое место — 167,94 балла, а София Евдокимова и Егор Базин стали седьмым — 159,67 балла.
Ранее сообщалось, что Михаил Коляда победил на турнире в Финляндии.