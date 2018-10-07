Российские фигуристы Степанова и Букин победили на турнире в Финляндии, установив три мировых рекорда

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Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли первое место в танцах на льду на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспоо.
Российские фигуристы Степанова и Букин победили на турнире в Финляндии, установив три мировых рекорда
  • РИА Новости

По итогам двух прокатов российская пара набрала 200,78 балла — 79,16 за ритмический танец и 121,62 за произвольную программу. Таким образом, они превзошли мировые рекорды по набранным баллам как в каждой из программ, так и по сумме выступлений.

Второе место заняли испанцы Оливия Смарт и Адриан Диас — 180,07 балла. Тройку призёров замкнули французы Мари-Жаде Лорьо и Ромен Ле Гак — 175,46 балла.

Россияне Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов заняли пятое место — 167,94 балла, а София Евдокимова и Егор Базин стали седьмым — 159,67 балла.

Ранее сообщалось, что Михаил Коляда победил на турнире в Финляндии.

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