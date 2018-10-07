Российский фигурист Коляда победил на турнире в Финляндии

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Россиянин Михаил Коляда занял первое место в мужском одиночном катании на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспоо.
Российский фигурист Коляда победил на турнире в Финляндии
  • РИА Новости

По итогам двух прокатов 23-летний россиянин набрал 250,58 балла — 85,2 за короткую программу и 165,38 за произвольную.

На втором месте — представитель Южной Кореи Чжун Хван Ча (239,19 балла). Тройку призёров замкнул фигурист из Грузии Мориси Квителашвили, набравший 231,19 балла.

Другие россияне — Дмитрий Алиев и Алексей Ерохов — заняли пятое и седьмое места соответственно.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева победила на турнире в Финляндии.

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