Российский фигурист Коляда победил на турнире в Финляндии

Россиянин Михаил Коляда занял первое место в мужском одиночном катании на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспоо.

По итогам двух прокатов 23-летний россиянин набрал 250,58 балла — 85,2 за короткую программу и 165,38 за произвольную.

На втором месте — представитель Южной Кореи Чжун Хван Ча (239,19 балла). Тройку призёров замкнул фигурист из Грузии Мориси Квителашвили, набравший 231,19 балла.

Другие россияне — Дмитрий Алиев и Алексей Ерохов — заняли пятое и седьмое места соответственно.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева победила на турнире в Финляндии.