Нападающий «Витязя» Чернов прокомментировал победу над «Спартаком» в матче КХЛ
- РИА Новости
«Обыграли прямого конкурента за восьмёрку», — сказал он.
По его мнению, «Витязю» немного не повезло с удалением в конце игры, когда они пропустили за 13 секунд до финальной сирены.
«Хорошо, что быстро забили в овертайме и набрали два очка», — добавил Чернов.
Он также считает, что нужно закрепить результаты и выдать серию побед.
Ранее «Реальное время» сообщало, что форвард казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал начало матчей в домашней серии.