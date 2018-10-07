Нападающий «Витязя» Чернов прокомментировал победу над «Спартаком» в матче КХЛ

Нападающий «Витязя» Павел Чернов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Обыграли прямого конкурента за восьмёрку», — сказал он.

По его мнению, «Витязю» немного не повезло с удалением в конце игры, когда они пропустили за 13 секунд до финальной сирены.

«Хорошо, что быстро забили в овертайме и набрали два очка», — добавил Чернов.

Он также считает, что нужно закрепить результаты и выдать серию побед.

Ранее «Реальное время» сообщало, что форвард казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал начало матчей в домашней серии.