Нападающий Падакин рассказал о своём восстановлении после травмы

Нападающий Павел Падакин в беседе с «Известиями» рассказал о своём восстановлении после травмы.

«Я уже месяц назад восстановился. Но некоторое время ждал шанса выйти на лёд в официальной игре. Вот за «Нефтехимик» теперь выхожу и играю. Так что всё хорошо», — сказал он.

По его словам, перерыв из-за травмы был всего в две недели, а в остальном он прошёл всю предсезонку и не сильно выпал из ритма.

Как отметил Падакин, в настоящее время он находится в новой команде и очень рад этому.

Ранее «Реальное время» сообщало, что форвард казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал начало матчей в домашней серии.