Тренер «Краснодара» назвал причины поражения от «Зенита» в матче десятого тура РПЛ

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение своих подопечных от санкт-петербургского «Зенита» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Основная причина поражения в том, что нам не хватило свежести. В первом тайме играли с «Зенитом» на равных, было много моментов. После провели отрезок сразу после перерыва, потом удалось заменами освежить игру. Отыграли один мяч, были шансы сравнять счёт. Ребята отдали все силы. Мне не в чем их упрекнуть. Переживём это поражение и будем двигаться дальше», — приводит слова Мусаева РИА Новости.

Матч «Зенит» — «Краснодар» завершился со счётом 2:1 в пользу петербуржцев.

Ранее сообщалось, что футболисты «Зенита» Андрей Лунёв и Александр Ерохин получили травмы в матче РПЛ с «Краснодаром».