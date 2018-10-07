Боец UFC Ковингтон оскорбил Нурмагомедова после поединка с Макгрегором

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Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон раскритиковал российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова за устроенную потасовку после поединка с ирландцем Конором Макгрегором.
Боец UFC Ковингтон оскорбил Нурмагомедова после поединка с Макгрегором
  • © AFP

«Хабиб Нурмагомедов — грязное животное. Такими действиями он отбрасывает наш спорт на 20 лет назад», — написал Ковингтон в своём Twitter.

Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после чего Макгрегор признал своё поражение.

После боя россиянин выпрыгнул из октагона в зрительный зал и устроил потасовку со спарринг-партнёром Макгрегора.

Ранее российски легкоатлет Шубенков заявил, что не хочет оправдывать поведение Нурмагомедова после поединка с Макгрегором.

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