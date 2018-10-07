Шубенков заявил, что не хочет оправдывать поведение Нурмагомедова после поединка с Макгрегором
- AFP
«Неплохой поединок вышел. Получил то, чего ожидал. Удовольствие тоже получил, но только до последних событий», — приводит слова спортсмена «Чемпионат».
По его мнению, Нурмагомедову не стоило устраивать потасовку после боя.
«Поведение Хабиба мне не хочется оправдывать. Он совершил ошибку, так поступив. Надо было продержаться ещё чуть-чуть. Победителем он ушёл, конечно, но всё же. Бой же получился хорошим. Хотел бы увидеть реванш? Честно, хотелось бы закрыть уже эту тему», — добавил Шубенков.
Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после чего Макгрегор признал своё поражение.
После боя россиянин выпрыгнул из октагона в зрительный зал и устроил потасовку со спарринг-партнёром Макгрегора.
Ранее Валуев поздравил Нурмагомедова с победой над Макгрегором.