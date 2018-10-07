Шубенков заявил, что не хочет оправдывать поведение Нурмагомедова после поединка с Макгрегором

Российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий в беге на 110 м с барьерами, поделился эмоциями после боя за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

«Неплохой поединок вышел. Получил то, чего ожидал. Удовольствие тоже получил, но только до последних событий», — приводит слова спортсмена «Чемпионат».

По его мнению, Нурмагомедову не стоило устраивать потасовку после боя.

«Поведение Хабиба мне не хочется оправдывать. Он совершил ошибку, так поступив. Надо было продержаться ещё чуть-чуть. Победителем он ушёл, конечно, но всё же. Бой же получился хорошим. Хотел бы увидеть реванш? Честно, хотелось бы закрыть уже эту тему», — добавил Шубенков.

Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после чего Макгрегор признал своё поражение.

После боя россиянин выпрыгнул из октагона в зрительный зал и устроил потасовку со спарринг-партнёром Макгрегора.

Ранее Валуев поздравил Нурмагомедова с победой над Макгрегором.