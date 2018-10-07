Валуев поздравил Нурмагомедова с победой над Макгрегором

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Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев, который ныне является депутатом Государственной думы России, поздравил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова с победой над ирландцем Конором Макгрегором.
Валуев поздравил Нурмагомедова с победой над Макгрегором
  • Reuters

«Хабиб, ты победил! Ты молодец! Поздравляю», — написал депутат в своём Instagram.

Он также прокомментировал потасовку, которую устроил Нурмагомедов после боя.

«Нервы могут сдать у любого человека», — говорится в сообщении.

Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после чего Макгрегор признал своё поражение.

После боя россиянин выпрыгнул из октагона в зрительный зал и устроил потасовку со спарринг-партнёром Макгрегора.

Ранее Рябинский выразил мнение, что если Нурмагомедова лишат чемпионства UFC, то это сделает его ещё большей звездой.

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