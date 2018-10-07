Лукашенко поздравил Нурмагомедова с победой над Макгрегором
- AFP
Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Лукашенко отправил письмо спортсмену и его отцу Абдулманапу Нурмагомедову, в котором отметил, что в Белоруссии внимательно следили за боем и радовались успеху россиянина.
Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после чего Макгрегор признал своё поражение.
Ранее американский комментатор рассказал, почему Нурмагомедов устроил драку в зале после поединка с Макгрегором.