Американский комментатор рассказал, почему Нурмагомедов устроил драку в зале после поединка с Макгрегором
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«Диллон Дэнис оскорблял Нурмагомедова. Он говорил что-то в его адрес и провоцировал. После этого Хабиб просто перепрыгнул через ограждение и атаковал его. Я не мог поверить глазам. Думал, что Нурмагомедов просто взберётся на ограждение и пошлёт их к чёртовой матери», — цитирует журналиста SportsJoe.
Дэнис является спарринг-партнёром Макгрегора.
Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после чего Макгрегор признал своё поражение.
Ранее Макгрегор заявил, что ещё вернётся, после боя с Нурмагомедовым.