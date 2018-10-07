Американский комментатор рассказал, почему Нурмагомедов устроил драку в зале после поединка с Макгрегором

Известный американский комментатор смешанных единоборств Джо Роган рассказал, почему чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов устроил драку в зале после победы в титульном поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

«Диллон Дэнис оскорблял Нурмагомедова. Он говорил что-то в его адрес и провоцировал. После этого Хабиб просто перепрыгнул через ограждение и атаковал его. Я не мог поверить глазам. Думал, что Нурмагомедов просто взберётся на ограждение и пошлёт их к чёртовой матери», — цитирует журналиста SportsJoe.

Дэнис является спарринг-партнёром Макгрегора.

Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после чего Макгрегор признал своё поражение.

Ранее Макгрегор заявил, что ещё вернётся, после боя с Нурмагомедовым.