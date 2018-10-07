Российский баскетболист Головин осудил нападение на Макгрегора после боя с Нурмагомедовым

Защитник баскетбольного клуба «Самара» Дмитрий Головин прокомментировал инцидент после поединка за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«То, что Хабиб прыгнул в зал драться, ещё может быть терпимо. А вот то, что на Макгрегора со спины в октагоне посторонний напал, — это за гранью», — написал спортсмен в своём Twitter.

То что Хабиб прыгнул в зал драться ещё может быть терпимо . А вот то что на Макгрегора со спины в октагоне посторонний напал это за гранью . — Русскийплеймейкер (@GolovinDmitriy) 7 октября 2018 г.

Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после чего Макгрегор признал своё поражение.

После боя Нурмагомедов начал драку с представителями команды Макгрегора, а три человека из команды российского бойца напали на ирландца.

Ранее президент РФБ Андрей Кириленко сказал, что Нурмагомедов не оставил Макгрегору не единого шанса.