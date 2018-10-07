Кириленко: Нурмагомедов не оставил Макгрегору ни единого шанса

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился впечатлениями от поединка за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«Это бой года! Очень крутой вечер в Лас-Вегасе, поединок удался. Поздравляю Хабиба, он не оставил ни одного шанса Макгрегору. Мероприятие высочайшего масштаба. Присутствовали голливудские звёзды Леонардо Ди Каприо, Мэтт Дэймон, Крис Прэтт, бизнесмены, политики и даже Тони Роббинс. Рад, что мой сын пригласил меня на это зрелище», — написал Кириленко в своём Instagram.

Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после чего Макгрегор признал своё поражение.

Ранее брат Нурмагомедова рассказал о потасовке с Макгрегором.