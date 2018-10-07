Промоутер Хрюнов считает, что в России нужно запретить UFC в нынешнем формате

Короткая ссылка
Промоутер Владимир Хрюнов раскритиковал формат Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в котором для раскрутки боев соперники оскорбляют друг друга.
Промоутер Хрюнов считает, что в России нужно запретить UFC в нынешнем формате
  • ©Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«Я считаю, что нужно запретить UFC в той форме, в которой эта организация продвигает и пропагандирует себя. Посмотрите так называемые трештокинги перед боями — это же оседает в головах у зрителей, многие из которых дети, и это уже проникло в Россию», — цитирует Хрюнова «Спорт-Экспресс».

Он также сказал, что в преддверии боя в Москве участники начали драться и толкаться на пресс-конференции. По его словам, это не соответствует русской культуре.

Ранее президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился впечатлениями от поединка за титул UFC в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить