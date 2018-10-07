Футболист «Краснодара» оскорбил Макгрегора после боя с Нурмагомедовым

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Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Магомед Шапи-Сулейманов резко высказался в адрес россиян, которые болели за ирландца Конора Макгрегора в поединке с Хабибом Нурмагомедовым.
Футболист «Краснодара» оскорбил Макгрегора после боя с Нурмагомедовым
  • AFP

«Сколько же лицемерных «патриотов» в этой стране. Пусть Макгрегор дальше треплет языком, болейте дальше за этого ублюдка», — приводит слова форварда «Бомбардир.ру» со ссылкой на Instagram спортсмена.

Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе. Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после чего Макгрегор признал своё поражение.

Ранее боец UFC Олейник заявил, что ему стыдно за поведение россиян после боя Нурмагомедов — Макгрегор.

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