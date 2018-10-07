Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором посетили более 20 тысяч человек

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Стало известно, сколько человек посетило 229-й турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе, главным событием которого стал поединок за чемпионство организации в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором посетили более 20 тысяч человек
  • AFP

Как сообщает американский журналист Майк Коппинджер со ссылкой на главу UFC Дану Уайта, турнир посетили 20 034 человек.

В главном событии вечера Нурмагомедов победило Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после которого Макгрегор признал своё поражение.

Ранее отец Нурмагомедова рассказал о плане сына на бой с Макгрегором.

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