Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором посетили более 20 тысяч человек

Стало известно, сколько человек посетило 229-й турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе, главным событием которого стал поединок за чемпионство организации в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

Как сообщает американский журналист Майк Коппинджер со ссылкой на главу UFC Дану Уайта, турнир посетили 20 034 человек.

#UFC229 figures from @danawhite: 20,034 attendance for a gate of $17,200,000 at T-Mobile Arena.



20034 — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 7 октября 2018 г.

В главном событии вечера Нурмагомедов победило Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после которого Макгрегор признал своё поражение.

Ранее отец Нурмагомедова рассказал о плане сына на бой с Макгрегором.