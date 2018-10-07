Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором посетили более 20 тысяч человек
- AFP
Как сообщает американский журналист Майк Коппинджер со ссылкой на главу UFC Дану Уайта, турнир посетили 20 034 человек.
#UFC229 figures from @danawhite: 20,034 attendance for a gate of $17,200,000 at T-Mobile Arena.— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 7 октября 2018 г.
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В главном событии вечера Нурмагомедов победило Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после которого Макгрегор признал своё поражение.
Ранее отец Нурмагомедова рассказал о плане сына на бой с Макгрегором.