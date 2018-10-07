Отец Нурмагомедова рассказал о плане сына на бой с Макгрегором

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал победу сына над ирландцем Конором Макгрегором в титульном поединке в Лас-Вегасе.

«Он должен был уронить его правой — такая была задача. Потом перевести на спину. Необходимо было сделать так, чтобы Макгрегор сдался. Чтобы все люди видели это. Хабиб же что сказал? Что он заставит его сдаться», — приводит слова отца российского спортсмена «Спорт-Экспресс».

Он также остался доволен действиями сына в стойке.

«Я ему сказал, чтобы он подрался в стойке один раунд. Он так и сделал», — добавил Нурмагомедов-старший.

Нурмагомедов провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после которого Макгрегор признал своё поражение.

Ранее Нурмагомедов напомнил о своём обещании, в котором он заявлял, что заставит Макгрегора сдаться.